جنايات الفيوم تقضي بالمؤبد على شاب حاول مواقعة جارته عنوة

مجمع محاكم الفيوم،
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، اليوم السبت بالسجن المؤبد، علي "سعيد. أ.م " هارب، لاتهامه بمحاولة مواقعة ربة منزل، تحت تهديد السلاح الأبيض، بقرية الكعابي الجديدة دائرة مركز شرطة سنورس،  بمحافظة الفيوم.

أقوال المجني عليها أمام المحكمة

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، التي أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بدلوف المتهم شاهرا في وجهها سلاحا أبيض "مطواة"، مهددًا إياها بالإيذاء وإجبارها على الانصياع لرغباته، مستغلا عدم تواجد زوجها بالمسكن، ولما حاولت الهروب منه بالاختباء داخل مرحاض منزلها، انقض علي نجلها الطفل الصغير ووضع سلاحه الأبيض علي رقبته، لإجبارها علي الخروج، وتابعت المجني عليها بأنها أجبرت علي الخروج كرها عنها وخوفا علي نجلها الصغير، أسقطها أرضا وأزال عن نفسه سرواله ولامست يده مناطق العفة عندها، فاستغاثت بالجيران، ففر المتهم هاربا.

 

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل أنهى حياة والده وشرع في قتل والدته بالفيوم

جنايات الفيوم تنظر قضية شاب حاول مواقعة جارته تحت تهديد السلاح

وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث، صحة الواقعة ودلت أن المتهم حاول مواقعة المجني عليها رغما عنها تحت تهديد السلاح.

