اعترافات المتهمين بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بالمعادي

أدلت 4 سيدات و4 أشخاص متهمون بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بدون ترخيص بمنطقة المعادي، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقالت المتهمة الرئيسية، إنها استأجرت شقة بدائرة قسم شرطة المعادى وخصصته ناديا صحيا كستار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، وأكدت أنها تستدرج راغبى المتعة من على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا أقوالها مضيفين بممارستهم الأعمال المنافية للآداب العامة داخل نادى صحى، وإن النادى عبارة عن ساتر لممارسة نشاطهم بداخله.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط سيدة وبصحبتها (3 سيدات، 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

