الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات المتهمين بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بالمعادي

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

أدلت 4 سيدات و4 أشخاص متهمون بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بدون ترخيص بمنطقة المعادي، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث. 

وقالت المتهمة الرئيسية، إنها استأجرت شقة بدائرة قسم شرطة المعادى وخصصته ناديا صحيا كستار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، وأكدت أنها تستدرج راغبى المتعة من على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا أقوالها مضيفين بممارستهم الأعمال المنافية للآداب العامة  داخل نادى صحى، وإن النادى عبارة عن ساتر لممارسة نشاطهم بداخله.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

3 سيدات و4 أشخاص..ضبط سيدة لإدارتها نادى صحي للأعمال المنافية للآداب بالمعادي
3 سيدات و4 أشخاص..ضبط سيدة لإدارتها نادى صحي للأعمال المنافية للآداب بالمعادي


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط سيدة وبصحبتها (3 سيدات، 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى صحي للأعمال المنافية للآداب بالمعادي نادى صحي للأعمال المنافية للآداب نادى صحي أعمال المنافية للآداب بالمعادي المعادى

مواد متعلقة

ضبط سيدة تدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

اعترافات المتهمين بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads