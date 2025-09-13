السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل أنهى حياة والده وشرع في قتل والدته بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الشاب صلاح الدين رجب عبد الحميد خير الله، 36 عامًا، عامل، المتهم بقتل والده عمدًا والشروع في قتل والدته، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

احداث القضية وقت وقوعها

وكشفت تحقيقات النيابة أن الجريمة وقعت في الأول من مايو الماضي، داخل منزل الأسرة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث أقدم المتهم على قتل والده، بعد أن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وانهال عليه بطعنات نافذة داخل غرفة نومه، أودت بحياته على الفور، وفق ما أكدته التقارير الطبية والصفة التشريحية، وبعد تنفيذ جريمته الأولى، حاول المتهم قتل والدته هدى السيد إسماعيل محمد، مسددا لها طعنة غائرة أعلى الظهر من الجهة اليسرى، إلا أنها نُقلت إلى مستشفي الفيوم العام  في الوقت المناسب وتم إنقاذ حياتها، ويواجه المتهم كذلك تهمة إحراز سلاح أبيض (سكين) دون ترخيص قانوني، واستخدامه في ارتكاب الجريمتين.

 

مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

العثور علي طفل حديث الولادة أمام مسجد بالفيوم

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، تمهيدًا لإصدار الحكم في  القضية.

