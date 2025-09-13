القبض على المتهمة بتعذيب طفلة زوجها حتى الموت بالدرب الأحمر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة بتعذيب طفلة زوجها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب فرط حركتها بمنطقة الدرب الأحمر.

مقتل طفلة على يد زوجة والدها بالدرب الأحمر

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وارتجاج شديد، وآثار ضرب على الرأس، وتوفيت في وقت لاحق، بوجود شبهة جنائية فى الواقعة، وانتقل رجال المباحث الى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى تالين تبلغ من العمر 3 سنوات، إثر إصابتها باشتباه نزيف بالمخ، ووجود سحجات بالرقبة وآثار ضرب على الرأس، وتجمعات دموية باليدين والقدمين يُشتبه أنها ناتجة عن تقييدها بالحبال.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الأب تبلغ من العمر 20 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بتعذيبها والاعتداء عليها بالضرب، مستخدمة حبلًا لتوثيقها وعصا بسبب فرط حركتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

