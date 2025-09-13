جنايات الفيوم تنظر قضية شاب حاول مواقعة جارته تحت تهديد السلاح

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، قضية المتهم سعيد إبراهيم محمود عبد اللطيف، 41 سنة، عامل، هارب ويقبم بقرية الكعابي الجديدة دائرة مركز شرطة سنورس، وله محل إقامة آخر بمساكن محمد صبحي الجديدة دائرة قسم النهضة بالقاهرة، ومنهم بالشروع في مواقعة " نجلاء. ش أ" رغما عنها تحت تهديد سلاح أبيض.

أحداث القضية وقت وقوعها

وكان قد جاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم تسلل الي منزل المجني عليها ليلا بتسلق سطح منزلها، ودلف الي المنزل، وما أن ظفر بها حتي انقض عليها محاولا مواقعتها دون رضاها، فقاومته وطارت منه الي مرحاض منزلها وأغلقت الباب متحصنة به، فأمسك بطفلها واضعا علي رقبته سلاحا أبيض سكين كان بين طيات ملابسه، مهددا ضحيته فخرجت خوفا على ولدها بعد أن أحدث إصابة برقبته، فترك الطفل وانقض عليها وحسر عن نفسه سرواله وكشف ملابسها ولامست يده مناطق عفتها، فاستغاثت بالجيران وأثناء مقاومته أصيبت من الآلة الحادة التي كان يمسك بها، ولما خاف من الإمساك به فى هاربا، ووجهت له النيابة إصابة طفل بآلة حادة، وحمل سلاح أبيض بدون تصريح استخدمه في ارتكاب جريمته ومحاولة مواقعة أنثي بغير رضاها تحت تهديد السلاح الأبيض.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية.

