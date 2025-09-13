ضبط أطراف مشاجرة داخل محطة وقود بالشرقية بعد تداول مقطع فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بفض مشاجرة باستخدام خرطوم مياه داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة الشرقية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الواقعة وضبط أطرافها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة أمام أحد المقاهي الكائنة داخل محطة وقود بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، وذلك على خلفية خلاف بين عدد من الشباب حول أولوية الجلوس بالمقهى. وقد تطورت المشادة الكلامية بينهم إلى مشاجرة بالأيدي، دون وقوع أي إصابات.

كما أظهر المقطع المتداول قيام أحد عمال المحطة باستخدام خرطوم مياه مخصص لغسيل السيارات لمحاولة فض الشجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، حيث تبين أن الطرف الأول مكون من ثلاثة طلاب، بينما الطرف الثاني مكون من طالبين، بالإضافة إلى ضبط عامل المحطة الظاهر في الفيديو. وجميعهم من قاطني دائرة المركز.

وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب الخلاف على أولوية الجلوس داخل المقهى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

