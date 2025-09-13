الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لاعتداء وسرقة طفل بالإكراه في الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طفل وسرقته بالإكراه في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من ربة منزل، بتعرض نجلها البالغ 12 عامًا، للاعتداء أثناء تواجده بالشارع محل سكنهما، حيث قام أحد الأشخاص بافتعال حديث معه ثم الاعتداء عليه بالضرب محدثًا إصابته بجروح متفرقة، واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

