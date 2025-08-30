السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

ضبط عاطل مارس البلطجة على المواطنين بالمرج (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة المرج.

فيديو لشخص يمارس أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمرج

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بعد الفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته "سلاح أبيض ساطور"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

