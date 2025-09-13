القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتحرش بفتاة خلال استقلالها ميكروباص بمنطقة المعادي.

شخص يتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالمعادي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من فتاة تتهم بقيام شخص بالتحرش بها أثناء استقلالها ميكروباص، وأنها قامت بتصوير المتهم.

وبفحص الفيديو تم تحديد المتهم بالتحرش بالفتاة أثناء استقلالها ميكروباص بمنطقة المعادي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

