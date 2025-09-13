ضبط وكر دعارة "متنكر" في هيئة ناد صحي بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة دعارة استغلت نادٍ صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة، دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

زعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

