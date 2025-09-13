السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط وكر دعارة "متنكر" في هيئة ناد صحي بالهرم

ضبط شبكة دعارة اتخذت نادى صحي وكرا بالهرم

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة دعارة استغلت نادٍ صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة، دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

زعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن ينفي مقتل قيادي أمني داخل مسكنه

