حريق المرج، ارتفاع عدد المصابين لـ 25 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق نشب داخل مصنع أحذية بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بـمنطقة المرج، إلى 25 شخصا، وتم إسعاف 21 فى مكان الواقعة، وتم نقل 4 آخرين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم إخماد الحريق.





حريق مصنع أحذية بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أحذية عبارة عن دور واحد سقف جمالون بشارع مؤسسة الزكاة، بعد منطقة الزهور بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 25 شخصا بحالة اختناق، وتم إسعاف 21 فى مكان الواقعة، وتم نقل 4 آخرين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.