الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيادة ضابط لسيارة بدون لوحات معدنية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام ضابط شرطة "محدد" بإدارة مرور البحيرة، بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وزجاج حاجب للرؤية، وذلك عقب قيامه بسحب رخصته لتلف الملصق الإلكترونى.

فيديو ضابط شرطة بمرور البحيرة بقيادة سيارة بدون لوحات

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود ضابط بإدارة مرور البحيرة بذات الاسم، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 سبتمبر الجارى قام أحد ضباط الشرطة بسحب رخصة القيادة الخاصة بالقائم على التصوير لتلف الملصق الإلكترونى الخاص بالسيارة قيادته، حال مشاركته بحملة مرورية بدائرة مركز شرطة المحمودية، فقام الأخير على إثر ذلك بتصوير السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، والتى تبين أنه تم ضبطها بالحملة المرورية المشار إليها للمخالفات الآتية (بدون رخصة تيسير – بدون لوحات معدنية – مخالفة شروط التراخيص "معاقين " – زجاج حاجب للرؤية) حال نقلها إلى المكان المخصص لاحتجازها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب.

