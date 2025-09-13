الأمن ينفي مقتل قيادي أمني داخل مسكنه

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة منشور تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل أحد القيادات الأمنية داخل مسكنه.

وأوضح المصدر أن هذه الشائعة تأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة وعناصرها بالخارج لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب، مؤكدًا أن ذلك يعكس حالة الإفلاس التي تمر بها جماعة الإخوان الإرهابية.

