ضبط زوجين بتهم تعاطي مواد مخدرة وبث مقاطع منافية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو تضمنت ظهور إحدى السيدات أثناء تعاطيها المواد المخدرة وتلفظها بألفاظ خادشة للحياء بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها والقائم على تصويرها زوجها، وهما من أصحاب معلومات جنائية ومقيمان بدائرة المحافظة، وعُثر بحوزة الأخير على كمية من مخدر الشابو.

الاعترافات والإجراءات

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وقيامهما بتصوير وبث المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

