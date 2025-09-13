المؤبد لزوجين قتلا طفلا عمره 3 سنوات في رمضان بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، والمستشار خالد محمد صقر، والمستشار زكريا رمضان عامر، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال، بمعاقبة كل من " م.م.م." عامل، والمتهمة " ا.ا.ا" ربة منزل بالسجن المؤبد فى التهمة الأولى فى قتل المجنى عليه، والسجن 5 فى التهمة الثانية بتعاطيهما المخدرات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بقتل الطفل المجنى عليه "ح.ا.ع".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3304 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بقيام المتهم الأول بالتعدى على الطفل المجنى عليه فى وجود المتهمة الثانى والدة المجنى عليه بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على إثر إقامة الطفل المجنى عليه " ح.ا.ع" 3 سنوات، رفقة المتهم الأول " م.م.م." عامل بشركة أمن، كونه نجل "ا.ا.ا" المتهمة الثانية والدة الطفل ربة منزل، وعدم رغبة المتهم الأول، فى استمرار إقامته معهما، دأب على التعدى على الطفل المجنى عليه بالضرب المبرح وبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه.

وبتاريخ الواقعة قام الطفل المجنى عليه، ذو الثلاثة سنوات بالتبول اللاإرادى فى صالة المسكن فتوجه المتهم الأول صوبه، لتنفيذ جريمته عليه مستغلا حداثة سن الطفل المجنى عليه وعدم قدرته على مقاومته سوى البكاء والصرخات فلم يحرك به ساكنا من شفقة ولا رحمة، فانهال عليه ضربا بالأيدى والأرجل فأحدث إصابات بمختلف جسده، ولم يغادره حتى أيقن مفارقته الحياة، وكان ذلك فى حضور المتهمة الثانية والتى لم تبد ثمة مقاومة أو منع المتهم الأول أو الاستغاثة لإنقاذ نجلها.

وتبين أن المتهمين اعتادا تعاطى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وكان ذلك فى شهر رمضان الماضى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.