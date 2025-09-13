السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي من طفل بالإكراه فى سوهاج (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من طفل بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض في سوهاج.

 

فيديو سرقة طفل بالإكراه فى سوهاج

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بإستيقاف طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم بسوهاج.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب، 14سنة) وبسؤاله قرر بقيام (3 أشخاص) بالتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى منه بالإكراه.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب)، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سرقة طفل بالإكراه فى سوهاج سرقة طفل بالإكراه فى سوهاج فيديو سرقة طفل بالإكراه سرقة طفل بالإكراه سوهاج

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق عقار تابع لحي غرب مدينة سوهاج وتأمر بالتحقيق (صور)

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه في سوهاج

الأكثر قراءة

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

الديون وتخفيضها

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

شريف عبد المنعم يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن رئاسة الخطيب للقلعة الحمراء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads