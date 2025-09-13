القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي من طفل بالإكراه فى سوهاج (فيديو)

ألقت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من طفل بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض في سوهاج.

فيديو سرقة طفل بالإكراه فى سوهاج

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بإستيقاف طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم بسوهاج.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (طالب، 14سنة) وبسؤاله قرر بقيام (3 أشخاص) بالتعدى عليه وسرقة مبلغ مالى منه بالإكراه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب)، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.