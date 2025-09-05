أخبار الحوادث اليوم: بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه.. حريق يلتهم مخزنا لـ مصنع كرتون وبلاستيك في الشرقية..ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه
تلقى المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بلاغًا جديدًا ضد رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، حمل رقم 8294 عرائض نيابة كفر الشيخ الكلية لسنة 2025، يتهمه فيه أحد المواطنين بالنصب والاحتيال.
بينهم 3 أجانب، الداخلية تضبط طرفي مشاجرة الرشق بالحجارة بالإسكندرية (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بـالإسكندرية، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.
القبض على 7 أشخاص بتهمة الاعتداء على كلب ودهسه بتوك توك في المعادي (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بالاعتداء على كلب بالضرب، ودهسه بتوك توك مما أدى إلى نفوقه بـ منطقة المعادي.
حريق يلتهم مخزنا لـ مصنع كرتون وبلاستيك في بلبيس بالشرقية (صور)
اندلع حريق داخل مخزن لمخلفات مصانع الكارتون والبلاستيك بعزبة المصانع التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .
كلب ضال يهاجم الأهالي ويُصيب 6 أشخاص في بني سويف
شهد مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة بعدما هاجم كلب ضال عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الوجه والذراع والصدر والعين.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين بـ"السياط" على آخرين في المنوفية
كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بـ "السياط" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بـ المنوفية، وتمكن رجال الأمن من ضبطهما.
القبض على أجنبية وأبنائها لسرقتهم منزلا بالشرقية (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين مستقلين مركبة "تروسيكل" لقيامهم بسرقة المنازل بـالشرقية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.
غدا، أولى جلسات محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة.
بسبب الهلاوس، شاب ينهي حياة شقيقته الطفلة في الشرقية
شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته الطفلة داخل منزل أسرتهما بإحدى قرى مركز أبو حماد.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة دائري الخصوص وتضبط المتورطين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي بعض الأشخاص على آخر بمحافظة القليوبية.
ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت
أقدمت سيدة على طعن زوجها بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية بينهما بسبب مصروف البيت وذلك بعد مرور سبعة أشهر فقط على زواجهما بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
اشترى أراضى وعقارات، الداخلية تضبط تاجر سلاح غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارته
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، حيث نجح رجال الشرطة في استخراجها وإعادتها إلى مالكها بسلام.
