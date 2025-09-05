الجمعة 05 سبتمبر 2025
كلب ضال يهاجم الأهالي ويُصيب 6 أشخاص في بني سويف

شهد مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة بعدما هاجم كلب ضال عددًا من المواطنين، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الوجه والذراع والصدر والعين.

بلاغ لشرطة النجدة ببني سويف

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 6 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، تبين من الفحص أنهم: "عمر.ع. ح"، 52 عامًا (عضة بالصدر)، و"هاجر. ج. ي"، عامان (عضة باليد اليسرى)، و"أحمد. س. ح"، 18 عامًا (عضة بالذراع الأيسر)، و"أحمد. س. ز"، 40 عامًا (عضة بالوجه)، و"دعاء. م. ع"، 10 أعوام (جرح متهتك بالوجه)، و"علي أ. ب"، 5 أعوام (جرح بالوجه والعين).

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، مع حجز بعضهم تحت الملاحظة الطبية، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

