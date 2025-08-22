أمن المنوفية يضبط المتهم بصفع شخص من ذوي الهمم بشبين الكوم (فيديو)

تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شاب قام بصفع آخر من ذوي الهمم، في شارع الجلاء بمدينة شبين الكوم، وأدى لسقوطه أرضًا.



وأكد مصدر أمني أنه تم تحديد وضبط المتهم الذي ظهر خلال المقطع، وهو يعتدي على المجني عليه، وتبين من خلال المعلومات الأولية أن الطرفين من ذوي الهمم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا فيديو يوضح قيام أحد المارة على دراجة هوائية أثناء سيره بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بصفع أحد المواطنين من ذوي الهمم أثناء وقوفه في الشارع.

الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو



وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول، بعدما سادت حالة من الغضب الشديد بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الجهات المختصة بسرعة القبض على المواطن لإهانته أحد المواطنين وصفعه في الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.