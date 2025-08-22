الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن المنوفية يضبط المتهم بصفع شخص من ذوي الهمم بشبين الكوم (فيديو)

أمن المنوفية, فيتو
تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شاب قام بصفع آخر من ذوي الهمم، في شارع الجلاء بمدينة شبين الكوم، وأدى لسقوطه أرضًا.


وأكد مصدر أمني أنه تم تحديد وضبط المتهم الذي ظهر خلال المقطع، وهو يعتدي على المجني عليه، وتبين من خلال المعلومات الأولية أن الطرفين من ذوي الهمم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا فيديو يوضح قيام أحد المارة على دراجة هوائية أثناء سيره بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بصفع أحد المواطنين من ذوي الهمم أثناء وقوفه في الشارع.

الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو


وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المتداول، بعدما سادت حالة من الغضب الشديد بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الجهات المختصة بسرعة القبض على المواطن لإهانته أحد المواطنين وصفعه في الطريق.

ذوي الهمم مباحث شبين الكوم محافظة المنوفية مديرية أمن المنوفية مدينة شبين الكوم

