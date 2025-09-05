اشترى أراضى وعقارات، الداخلية تضبط تاجر سلاح غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارته

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تاجر سلاح غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارته

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

