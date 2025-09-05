إخماد حريق نشب داخل مدرسة لغات بالتجمع الأول

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا محدودا نشب داخل مدرسة لغات بأحد الكمبوندات السكنية في منطقة التجمع الأول، دون وقوع أى إصابات.

حريق مدرسة لغات بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مدرسة لغات بأحد الكمبوندات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران في أحد المخازن الملحقة بمدرسة اللغات، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

