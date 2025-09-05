مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث على طريق بلكيم – السنطة في الغربية

لقي شخص مصرعه وأُصيب 2 آخران في حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك على طريق بلكيم – السنطة بمحافظة الغربية نتيجة السرعة الجنونية وعدم التزام قواعد المرور.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق المذكور.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة حيث جرى نقل المصابين لمستشفي السنطة العام حيث لقي أحدهم مصرعه فور وصوله ويتلقى الآخرون العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.