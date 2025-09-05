الجمعة 05 سبتمبر 2025
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث على طريق بلكيم – السنطة في الغربية

بسبب السرعة الجنونية..مصرع
بسبب السرعة الجنونية..مصرع شخص وإصابة آخرين بطريق بلكيم

لقي شخص مصرعه وأُصيب 2 آخران في حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك على طريق بلكيم – السنطة بمحافظة الغربية نتيجة السرعة الجنونية وعدم التزام قواعد المرور.

اشرب وصلي على الحبيب، أهالي الغربية يحتفلون بالمولد النبوي على طريقتهم الخاصة (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ"ميكروباص" بطريق "المحلة – طنطا"

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق المذكور.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة حيث جرى نقل المصابين لمستشفي السنطة العام حيث لقي أحدهم مصرعه فور وصوله ويتلقى الآخرون العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

