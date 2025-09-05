القبض على 7 أشخاص بتهمة الاعتداء على كلب ودهسه بتوك توك في المعادي (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بالاعتداء على كلب بالضرب، ودهسه بتوك توك مما أدى إلى نفوقه بـ منطقة المعادي.

حيث كشف مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على كلب بالضرب، ودهسه بمركبة "توك توك" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على كلب بالضرب ودهسه بمركبة "توك توك"، مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم الأدوات والأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (2 سلاح أبيض، مركبة "توك توك"، 3 عصا خشبية "شومة").

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لادعائهم بأنه كلب مصاب بالسعار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

