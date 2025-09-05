بسبب الهلاوس، شاب ينهي حياة شقيقته الطفلة في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته الطفلة داخل منزل أسرتهما بإحدى قرى مركز أبو حماد.

جريمة مأساوية تهز الرأي العام الشرقاوي

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بمقتل الطفلة سلمى ال.ع، 3 أعوام، على يد شقيقها عمر، 21 عامًا، حيث اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض وأودى بحياتها ذبحًا.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الجريمة

كشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى العلاج بإحدى المصحات النفسية، ويعاني من أوهام وهلاوس دفعته للاعتقاد بأن أسرته تسيء معاملته، ما جعله يرتكب جريمته البشعة بحق شقيقته الصغيرة.

ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقته الصغيرة

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما جرى نقل جثمان الطفلة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.



دور الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

