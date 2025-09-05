الجمعة 05 سبتمبر 2025
حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية في الإسكندرية.
 

اعترافات طرفي مشاجرة الإسكندرية

وقال المتهمان إن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، فتطورت إلى مشاجرة أخرج كل منهما سلاحه الأبيض في الشارع.

 

وأضافا، أن المشاجرة تطورت إلى التعدي المتبادل بالأسلحة البيضاء فى الشارع بمنطقة أول الرمل بالإسكندرية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية وضبط المتهمين.

 

وتابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين شخصين باستخدام الأسلحة البيضاء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بذات الدائرة، ولهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على 2 سلاح أبيض، وصدادة حديدية.


وبمواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة بينهما على خلفية خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

