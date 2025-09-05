الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين بـ"السياط" على آخرين في المنوفية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بـ "السياط" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بـ المنوفية، وتمكن رجال الأمن من ضبطهما.

 

فيديو اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بـ"السوط" بالمنوفية

رصدت وزارة الداخلية الواقعة وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطعى الفيديو (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والمنوفية) وبحوزتهما (سوطان).

وبسؤالهما قررا الاعتداء بالضرب على الآخرين برضا منهم بقصد المزاح.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو تعدى شخصين على آخرين بالضرب بـ السوط بالمنوفية فيديو تعدى شخصين على آخرين بالضرب تعدى شخصين على آخرين بالضرب المنوفية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أمن المنوفية يضبط المتهم بصفع شخص من ذوي الهمم بشبين الكوم (فيديو)

كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية

الأكثر قراءة

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

غينيا تفوز على الصومال بثلاثية في تصفيات كأس العالم

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

إيران: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد وسط تصاعد التوترات الإقليمية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

يوسف ساليتش يعود للصورة في الأهلي بقوة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads