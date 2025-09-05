الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين بـ"السياط" على آخرين في المنوفية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بـ "السياط" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بـ المنوفية، وتمكن رجال الأمن من ضبطهما.

فيديو اعتداء شخصين على آخرين بالضرب بـ"السوط" بالمنوفية

رصدت وزارة الداخلية الواقعة وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطعى الفيديو (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والمنوفية) وبحوزتهما (سوطان).

وبسؤالهما قررا الاعتداء بالضرب على الآخرين برضا منهم بقصد المزاح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

