ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

أقدمت سيدة على طعن زوجها بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية بينهما بسبب مصروف البيت وذلك بعد مرور سبعة أشهر فقط على زواجهما بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مستشفى المحلة العام بوصول شاب مصاب بجرح نافذ وحالته تستدعي التدخل الطبي العاجل مع وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم أول المحلة إلى المستشفى وبسؤال المصاب أقر بأن زوجته تعدت عليه بالسكين لخلاف أسري حول النفقات المنزلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة المتهمة وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وأسبابها.

