الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثتين من داخل سيارة ملاكي سقطت برشاح بلبيس في الشرقية (صور)

سيارة ملاكي سقطت
سيارة ملاكي سقطت برشاح بلبيس في الشرقية، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية من انتشال جثتين من داخل سيارة ملاكي سقطت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، في الرشاح المجاور لكوبري ملوينا في بلبيس.

وتواصل  قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن آخرين، وسط ترقب الأهالي المتجمعين بمحيط الحادث، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ.

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

مأساة برشاح بلبيس.. مصرع مواطنين وانتشال جثتيهما والبحث مستمر عن مفقودين

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حادثًا مروعًا منذ قليل، عقب سقوط سيارة ملاكي تحمل عددًا من الأشخاص في رشاح بالمنطقة. 


وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثتين، فيما تتواصل الجهود المكثفة للبحث عن آخرين.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث،فيتو
سيارات الإسعاف في موقع الحادث، فيتو

عمليات البحث والإنقاذ 

وتواصل فرق الحماية المدنية بالشرقية أعمالها وسط حالة من الحزن والقلق التي خيمت على الأهالي المتجمعين بمحيط الحادث، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث،فيتو
سيارات الإسعاف في موقع الحادث، فيتو
جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث، فيتو

شهود عيان: السيارة كانت ضمن موكب زفاف 

وأشار شهود عيان إلى أن السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين، غير أن «فيتو» لم تتمكن من التأكد من صحة هذه المعلومات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس أخبار حوادث الطرق إحصاءات حوادث الطرق في مصر حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

التحفظ على سائق تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين بمنشأة القناطر

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

منتخب مصر الثاني يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة تونس (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لتنقية الجسم، أخصائية تغذية علاجية تنصح بهذا المشروب بعد تناول حلوى المولد

تفاصيل الاستعدادات لافتتاح معرض أهلًا مدارس في القاهرة والجيزة الأسبوع المقبل.. سيدات الأعمال تشارك بجناح لأصحاب الحرف اليدوية.. تخفيضات كبيرة مع تطبيق مبادرة خفض الأسعار

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس إلى 3 وفيات والبحث جار عن مفقودين

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads