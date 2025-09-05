انتشال جثتين من داخل سيارة ملاكي سقطت برشاح بلبيس في الشرقية (صور)

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية من انتشال جثتين من داخل سيارة ملاكي سقطت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، في الرشاح المجاور لكوبري ملوينا في بلبيس.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن آخرين، وسط ترقب الأهالي المتجمعين بمحيط الحادث، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ.

مأساة برشاح بلبيس.. مصرع مواطنين وانتشال جثتيهما والبحث مستمر عن مفقودين

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حادثًا مروعًا منذ قليل، عقب سقوط سيارة ملاكي تحمل عددًا من الأشخاص في رشاح بالمنطقة.



وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثتين، فيما تتواصل الجهود المكثفة للبحث عن آخرين.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث، فيتو

عمليات البحث والإنقاذ

وتواصل فرق الحماية المدنية بالشرقية أعمالها وسط حالة من الحزن والقلق التي خيمت على الأهالي المتجمعين بمحيط الحادث، في انتظار ما تسفر عنه عمليات البحث والإنقاذ.

سيارات الإسعاف في موقع الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

شهود عيان: السيارة كانت ضمن موكب زفاف

وأشار شهود عيان إلى أن السيارة كانت ضمن موكب زفة عروسين، غير أن «فيتو» لم تتمكن من التأكد من صحة هذه المعلومات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.