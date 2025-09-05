القبض على قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالتجمع (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة ميكروباص لقيامه بـالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس، معرضاَ حياته والمواطنين للخطر.

فيديو سير ميكروباص عكس الإتجاه بالتجمع

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة " سارية التراخيص " وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة "- مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



