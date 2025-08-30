ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة "الموتوسيكلات" بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بمنطقة المعادي.

سرقة الدراجات النارية بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

