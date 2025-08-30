السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة "الموتوسيكلات" بالمعادي

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بمنطقة المعادي.

 

سرقة الدراجات النارية بالمعادي

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الدراجات النارية بالمعادي سرقة الدراجات النارية الدراجات النارية بالمعادي الدراجات النارية المعادى مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المعادى

مواد متعلقة

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف رجل وأطفاله داخل سيارة بالمعادي

إنهيار سقف شقة بالمعادي دون وقوع إصابات (صور)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads