احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

18 حجم الخط

تُعد الغرامة هي سلاح الهيئة القومية للسكك الحديدية، و الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركات المترو الأخرى، لفرض الانضباط داخل الخطوط وعلى أرصفة محطات المترو والسكك الحديدية، بما يتناسب وحركة التشغيل.

وتختلف غرامات المترو حسب نوع الفعل والغرامة كما يلي:

غرامات مخالفات تعليمات استخدام مترو الأنفاق

وتضمنت لائحة الغرامات التي أقرتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غرامة الانتظار داخل المحطات وقدرها خمسون جنيها فقط وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط، وأن هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات

لائحة غرامات مترو الأنفاق في القاهرة تتضمن مخالفات متنوعة تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى عقوبات أشد، وتُغطي التذاكر (السفر بدون تذكرة، تجاوز المحطات)، السلوكيات (التدخين، التسول، إلقاء المخلفات، إعاقة الأبواب، ركوب عربات السيدات خطأ) والعبث بالممتلكات (كسر المعدات، لصق إعلانات، عبور شريط السكة)، مع وجود غرامات خاصة للمؤسسات وتطبيق العقوبات الجنائية للجرائم الأشد مثل تعطيل القطار عمدًا.

الغرامات الشائعة (50 - 100 جنيه)

50 جنيهًا: استخدام تذكرة رحلة واحدة ذهابًا وإيابًا، انتظار أكثر من ساعتين داخل المنطقة المدفوعة، تجاوز نطاق الاشتراك، استخدام تذكرة مخفضة بدون حق، فقدان التذكرة.

استخدام تذكرة رحلة واحدة ذهابًا وإيابًا، انتظار أكثر من ساعتين داخل المنطقة المدفوعة، تجاوز نطاق الاشتراك، استخدام تذكرة مخفضة بدون حق، فقدان التذكرة. 100 جنيه: السفر بدون تذكرة أو التهرب منها.

الغرامات الأشد (250 جنيهًا)

التدخين: داخل المحطات أو القطارات.

داخل المحطات أو القطارات. البيع والتسول: بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

بالمحطات والقطارات بدون تصريح. الإعلانات: لصقها بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

لصقها بالمحطات والقطارات بدون تصريح. العبث بالممتلكات: إساءة استعمال أو العبث بمعدات المترو.

إساءة استعمال أو العبث بمعدات المترو. إعاقة الأبواب: منع أبواب القطار من الغلق.

منع أبواب القطار من الغلق. عبور شريط السكة: عبور شريط السكة الحديد.

عبور شريط السكة الحديد. ركوب عربات السيدات: للرجال في غير الأوقات المخصصة.

للرجال في غير الأوقات المخصصة. إلقاء المخلفات: داخل القطارات والمحطات.

غرامات خاصة وتعطيل

300 جنيه: تعطيل القطار لمدة دقيقة (للفرد).

تعطيل القطار لمدة دقيقة (للفرد). 600 جنيه: تعطيل القطار لمدة دقيقة (للشركات) وتحمل الأضرار.

عقوبات إضافية

لبعض المخالفات مثل التسول أو التدخين أو إعاقة القطار، قد يتم تحرير محضر للشرطة وتصل العقوبة للحبس بالإضافة للغرامة المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.