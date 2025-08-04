الاسبوع الأول من سبتمبر.. بدء محاكمة المذيعة سارة خليفة بنهمة الاتجار فى المخدرات

حددت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة، على أن يتم تحديد يوم اولى جلسات المحاكمة فور انتهاء الإجازة القضائية



اتهامات وجهتها النيابة إلى سارة خليفة

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتخليق المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

المتهمون وزعوا الأدوار فيما بينهم

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وأشار إلى أن المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

ولفت أمر الاحالة إلى أن إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، بلغ أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.

التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم علي قوائم الترقب والمنع من السفر

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.



بودر وحشيش مصنع مضبوطات العصابة

بداية الواقعة تعود إلى شهر أبريل الماضي عندما ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتبين أن من بين أفراد التشكيل المنتجة الفنية سارة خليفة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.

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