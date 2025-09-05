الجمعة 05 سبتمبر 2025
حبس سائق توك توك بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
أمرت النيابة العامة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

 

فيديو سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد ناشر المقطع (مالك المحل)، والذى أوضح بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول إلى المحل ملكه أثناء خروجه لإحضار بعض المستلزمات من سيارته، وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى.


على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم (سائق توك توك – له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم ضبطه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

