حبس سائق توك توك بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

فيديو سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد ناشر المقطع (مالك المحل)، والذى أوضح بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول إلى المحل ملكه أثناء خروجه لإحضار بعض المستلزمات من سيارته، وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى.



على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم (سائق توك توك – له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.