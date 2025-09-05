الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة دائري الخصوص وتضبط المتورطين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي بعض الأشخاص على آخر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بحدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص – الظاهرين بمقطع الفيديو – مقيمون بدائرة القسم) وطرف ثان (سائق سيارة أجرة) إثر خلافات حول تنظيف سيارة الأخير، وعلى خلفية ذلك قام الطرف الأول بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في حينه وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.