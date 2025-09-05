بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

تلقى المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بلاغًا جديدًا ضد رجب هلال حميدة، البرلماني السابق، حمل رقم 8294 عرائض نيابة كفر الشيخ الكلية لسنة 2025، يتهمه فيه أحد المواطنين بالنصب والاحتيال.

ووفقًا لمضمون البلاغ، فإن حميدة متهم بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و670 ألف جنيه من علاء عبد العزيز الشرقاوي، مقيم بمحافظة البحيرة.

وجاء في البلاغ أن البرلماني السابق أوهم الشاكي بقدرته على إعادة سوق المواشي المستأجر من محافظة البحيرة له، والذي تم إغلاقه خلال فترة جائحة كورونا، وإضافة المدة التي أغلق فيها إلى عقود الإيجار.

وأشار الشاكي في بلاغه إلى أن البرلماني السابق أوهمه بنفوذه وتشعب علاقاته، وقدرته على إضافة المدد الزمنية لفترة الغلق لتعويض خسائره، مستخدمًا في ذلك خطابًا منسوب صدوره زورًا لمجلس الوزراء، على غير الحقيقة، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية.

ومن المقرر أن تباشر جهات التحقيق فحص البلاغ والوقوف على مدى صحته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وكذلك سماع أقوال الشاكي في مضمون شكواه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.