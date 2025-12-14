انتقادات واسعة لـ "سلمى" بعد عرض الحلقة الأخيرة

18 حجم الخط

أُسدل الستار على أحداث مسلسل سلمى بعرض الحلقة الأخيرة وهي الحلقة 90، والتي جاءت محملة بتطورات صادمة قلبت موازين القصة، وأشعلت موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة بين المشاهدين، غلب عليها الغضب وخيبة الأمل.

فقد شهدت الحلقة الأخيرة لحظة المواجهة المنتظرة بين جلال وسلمى، إلا أن اللقاء لم يكتمل كما توقع الجمهور، إذ يتعرض جلال لإطلاق نار مفاجئ ينهي حياته، في مشهد أعتبره كثيرون صادمًا وغير منصف للشخصية، بينما تدخل ميرنا مستشفى الأمراض العقلية، أما سلمى، فتختتم رحلتها بالذهاب إلى عادل، لتنتهي القصة بمشهد يجمعهما مع الأطفال.

ولقد جاءت ردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه النهاية حادة، حيث اعتبر كثيرون أن النهاية لم تكن على قدر طول الأحداث، وأكدت آراء عديدة أن العمل كان يمكن اختصاره في 30 حلقة فقط، بدلًا من الإطالة التي وصفت ب"المملة"، خاصة مع الاعتماد المبالغ فيه على المشاهد الصامتة والموسيقى على حساب الحوار.

ولم تتوقف الانتقادات عند النهاية فقط، بل طالت الشخصيات والأداء التمثيلي، كما رأى البعض أن شخصية جلال كان ضحية العمل، مع طرح تساؤلات حول سبب تهميشها دراميًا، بينما عبر متابعون عن استيائهم من اختفاء شخصية حليم المفاجئ رغم قوتها وتأثيرها، معتبرين أن حضوره كان طاغيًا ومؤثرًا مقارنة بدور البطلة، بينما أجمع كثيرون على أن فكرة المسلسل في أصلها جيدة وتحمل أبعادًا إنسانية ونفسية، لكن الإطالة المفرطة أفقدتها بريقها، وحولتها، بحسب وصف بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تجربة مرهقة بلا رسالة واضحة أو عبرة حقيقية، وانتهى الأمر ببعض المشاهدين إلى انتقاد الأعمال المعربة بصفة عامة معتبرين أن مسلسل سلمى مثال صارخ على بعض هذه الأعمال التي تستنزف وقت الجمهور على مدار حلقات طويلة وفي الأخير تكون النهاية غير مرضية.

مسلسل سلمى

مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش “سلمى” مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

