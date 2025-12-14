انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري وتعزيز مسار المشاركة السياسية.

ودعا المستشارأحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج، إلى المشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تُجرى في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بإجمالي 101 مقعد، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المصريين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة المنتخبة.

وأعلن المستشار أحمد البنداري بدء العملية الانتخابية في 139 مقرا انتخابيا بالسفارات المصرية بالخارج في 117 دولة، وأول سفارة بدأ التصويت فيها بدولة نيوزيلندا في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وقال المستشار أحمد بنداري: إن المصريين بالخارج كانوا وما زالوا واجهة مشرفة للدولة المصرية أمام مختلف شعوب العالم، مشيرًا إلى أن اليوم يمثل محطة جديدة في مسار ممتد من العمل والبناء، وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية الإرادة في الاختيار.

وأضاف أن الدولة وفّرت كافة التيسيرات اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسهولة وانتظام، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

