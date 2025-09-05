حريق يلتهم مخزنا لـ مصنع كرتون وبلاستيك في بلبيس بالشرقية (صور)

اندلع حريق داخل مخزن لمخلفات مصانع الكارتون والبلاستيك بعزبة المصانع التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

حريق هائل يلتهم مخزن بالشرقية



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ودفعت بعدة سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

حصر التلفيات والخسائر المادية.

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حصر التلفيات والخسائر المادية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحريق

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

