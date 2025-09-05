الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

حريق يلتهم مخزنا لـ مصنع كرتون وبلاستيك في بلبيس بالشرقية (صور)

حرائق محافظة الشرقية،
اندلع حريق داخل مخزن لمخلفات مصانع الكارتون والبلاستيك بعزبة المصانع التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

بسبب حريق سنترال رمسيس، إسعاف الشرقية يخصص أرقامًا بديلة لتلقي البلاغات العاجلة

حريق هائل يلتهم مخزن بالشرقية 


تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ودفعت بعدة سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

حريق ضخم يلتهم مخزن مخلفات مصانع كارتون،فيتو
حصر التلفيات والخسائر المادية.

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري حصر التلفيات والخسائر المادية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحريق

حريق ضخم يلتهم مخزن مخلفات مصانع كارتون،فيتو
الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق ضخم يلتهم مخزن مخلفات مصانع كارتون،فيتو
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

