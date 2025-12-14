الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ميندزوروتزا"، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة ريال مدريد وألافيس 

جاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بالدقيقة 24 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى.

تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، فيكتور فالديبيناس.

خط الوسط: تشواميني، جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

مباراة ريال مدريد وألافيس

ويسعى نادي ريال مدريد لتعويض النتائج السلبية، والخروج بالثلاث نقاط لتقليص الفارق مع غريمه برشلونة متصدر ترتيب الليجا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، حيث حقق فوزًا أمام أوساسونا بهدفين دون رد مساء السبت.

ويملك ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني، أما ألافيس فلديه 18 نقطة في المركز 11.

وتعتبر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي تقام مساء اليوم الأحد، مصيرية لمستقبل المدرب تشابي ألونسو، الذي يواجه خطر الإقالة والرحيل عن قيادة الميرنجي.

أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عودة مبابي، تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني


تراجع نتائج ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو 

وتراجعت نتائج ريال مدريد بعد بداية جيدة للموسم الأول تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد الخسارة مرتين في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وفقدان 9 نقاط في الدوري الإسباني.

تشابي ألونسو مهدد بالإقالة من تدريب ريال مدريد 

وحال خسر ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس سيصل الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط، وهو ما يهدد تشابي ألونسو بالإقالة بعد نصف موسم فقط من بداية تجربته.

وتعاقد ريال مدريد مع المدرب الشاب في شهر يونيو الماضي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب المنتخب البرازيلي.

15 مليون يورو تكلفة إقالة تشابي ألونسو 

ودفع الفريق الملكي مبلغ 15 مليون يورو لفريق باير ليفركوزن للاستغناء عن مدربه حيث كان عقده لا يزال مستمرا مع الفريق الألماني.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 15 مليون يورو كتعويضات للمدرب تشابي ألونسو في حال إقالته.

وإجمالا يعد دفع 30 مليون يورو، مقابل فترة 6 أشهر فقط للمدرب تشابي ألونسو مع الميرنجي، قد تدفع إدارة ريال مدريد للتدخل ومساندته ومنحه الفرصة لفترة قادمة، بشرط الفوز على ألافيس واستعادة جزء من ثقة الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ألافيس ريال مدريد وألافيس مباراة ريال مدريد وألافيس ريال مدريد ضد ألافيس أهداف مباراة ريال مدريد وألافيس مبابي

مواد متعلقة

أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عودة مبابي، تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام ماينز بالدوري الألماني

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

زمالك 2005 يفوز على طلائع الجيش بثلاثية

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads