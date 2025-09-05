الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلاب صغيرة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على عدد من الكلاب الصغيرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه مسن ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

باستدعائه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بخوفه من عقر الكلاب له أثناء تواجده أمام العقار محل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

