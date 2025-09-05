القبض على طفل ووالده لقيادته دراجة نارية معرضا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة دراجة نارية وبرفقته أحد الأشخاص بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبطهما.

فيديو قيادة طفل دراجة نارية بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة دراجة نارية وبرفقته أحد الأشخاص بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية، ومالكها (عامل، مقيم بالقاهرة ) وقائدها (نجله – 9 سنوات)، وبسؤال الأول أفاد بأنه كان خلف نجله وقت إرتكاب الواقعة لتعليمه القيادة.



تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.

