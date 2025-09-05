القبض على أجنبية وأبنائها لسرقتهم منزلا بالشرقية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين مستقلين مركبة "تروسيكل" لقيامهم بسرقة المنازل بـالشرقية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

فيديو سرقة منزل بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين مستقلين مركبة "تروسيكل" لقيامهم بسرقة المنازل بالشرقية.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر، وبسؤاله قرر بقيام مستقلى مركبة "تروسيكل" بسرقة بعض الكراتين الورقية من داخل منزل خاص به بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية.



تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المركبة ومستقليها "الظاهرين بمقطع الفيديو" (ربة منزل ونجليها "عمال خردة"– يحملون جنسية إحدى الدول"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

