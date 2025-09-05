بينهم 3 أجانب، الداخلية تضبط طرفي مشاجرة الرشق بالحجارة بالإسكندرية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بـالإسكندرية، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.



فيديو مشاجرة الرشق بالحجارة في الإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سايس"مصاب باشتباه نزيف بالمخ"، مالك محل "مصاب بكدمة بالوجه") طرف ثان: (3 عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول" 2 منهم مصابان بجروح بالرأس) حال قيام الطرف الأول بمُعاتبة الطرف الثانى لقيامهم باللعب أمام محل عملهما تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بالضرب والرشق بالحجارة محدثين الإصابات المنوه عنها.



تمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما (عصا خشبية – سلاح أبيض) "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

