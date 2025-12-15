مصرع وإصابة 46 شخصا جراء سيول ضربت مدينة آسفي المغربية (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات من جراء السيول في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، إلى 14 شخصا.

وقالت السلطات المغربية، في بيان، إن الفيضانات الاستثنائية أودت بحياة 14 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة 32 آخرين في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي.

وأوضحت السلطات، في بيان، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرقات في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ لإغاثة المتضررين.

وأفادت بأنه تم إسعاف 20 شخصا آخرين يخضعون حاليا للعناية الطبية في مستشفى محمد الخامس بآسفي.

وأعلنت السلطات وفق إعلام محلي، تعليق الدراسة بمدينة آسفي والنواحي بسبب سوء الأحوال الجوية.

في مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، باشرت السلطات وكافة القطاعات المعنية بكل التدابير الطارئة، مع تعبئة شاملة للوسائل اللوجيستية والموارد البشرية، لضمان التدخل الفوري ومساعدة المتضررين.

وتشمل هذه الجهود البحث عن مفقودين محتملين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات الأساسية بالإقليم.

وخلال الأيام الماضية شهدت عدة مدن مغربية تساقطات مطرية غزيرة، إلى جانب هطول كثيف للثلوج في مناطق متفرقة من البلاد.

