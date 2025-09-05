الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها

الأجهزة الأمنية بالمنيا
الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، حيث نجح رجال الشرطة في استخراجها وإعادتها إلى مالكها بسلام.

الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها

وقد أعرب مالك القطة عن بالغ شكره وتقديره لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة التي تعكس الدور المجتمعي والإنساني بجانب دورهم الأمني.

