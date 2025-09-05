الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، حيث نجح رجال الشرطة في استخراجها وإعادتها إلى مالكها بسلام.

وقد أعرب مالك القطة عن بالغ شكره وتقديره لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة التي تعكس الدور المجتمعي والإنساني بجانب دورهم الأمني.

