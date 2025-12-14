عمرو أديب: ماغيرتش موقفي بس بيان النيابة كاشف وفيه مشكلة كبيرة للزمالك (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قضية أرض نادي الزمالك تجاوزت الإطار الرياضي التقليدي لتصبح قضية أموال عامة، في أعقاب البيان التفصيلي الصادر عن النيابة العامة، مشددًا على أن الحديث الآن لم يعد عن انتماءات جماهيرية أو تصنيف أهلاوي وزملكاوي، بل عن مؤسسة رياضية مملوكة للدولة تواجه شبهات إهدار المال العام.

تأخر تنفيذ مشروع نادي الزمالك وبيع وحدات غير منشأة واستدعاء لجنة خبراء للفحص

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، أن بيان النيابة العامة تناول ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: الأرض المخصصة للنادي منذ عام 2003 والتي تم شغلها أكثر من مرة، مع الإشارة إلى المهلة الأخيرة لمدة عامين تنتهي في أبريل 2024، والتي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 2%.

المحور الثاني: قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد لجهات رسمية، حيث استلم النادي نحو 780 مليون جنيه من أموال عامة، ما أثار شبهة إهدار المال العام.

المحور الثالث: ندب لجنة من خبراء الإدارة والكسب غير المشروع لفحص الوقائع وتقييم الوضع القانوني والإداري للنادي بشكل دقيق.

مصير الأموال العامة المجمَّدة وخطر الانهيار الإداري للنادي إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة

وأشار عمرو أديب إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في مصير الأموال التي دفعتها جهات عامة وبنوك كبيرة مقابل وحدات في مشروع متوقف، موضحًا أن هذا الوضع يعني تجميد ما يقرب من ثلاثة أرباع المليار جنيه، ويضع النادي على حافة الانهيار الإداري، مع احتمال استقالة جماعية لمجلس الإدارة والدعوة لانتخابات جديدة في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مما يجعل معالجة الأزمة أمرًا عاجلًا وضروريًا.

أهمية التعاون بين مجلس إدارة الزمالك والرياضة لضمان حماية الأموال العامة واستقرار النادي

وأكد أديب أن الحل يكمن في التعاون الجاد مع الجهة الإدارية العليا، وهي وزارة الشباب والرياضة، والبحث بشكل عاجل عن أرض بديلة لإنقاذ نادي الزمالك من الانهيار. وشدد على أن مجلس الإدارة الحالي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن تراكم الأخطاء على مدار 20 عامًا، داعيًا إلى العمل بحكمة وسرعة للحفاظ على أموال الدولة واستقرار المؤسسة الرياضية.

https://x.com/i/status/2000306418818113711

عمرو أديب عن موقف نادي الزمالك من بيان النيابة: استقالة المجلس قد تكون هروبًا من المسؤولية

أوضح الإعلامي أن بيان النيابة العامة كشف الحقائق منذ عدة ساعات، لكن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يرد رسميًا على البيان حتى الآن. وأشار إلى أن هناك أرضًا بديلة محددة للنادي، مؤكدًا أن الاستقالة الجماعية للمجلس قد تُعتبر هروبًا من المسؤولية، وأنه يجب على الإدارة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأموال العامة وضمان استمرار عمل النادي بشكل سليم بعيدًا عن أي أزمات جديدة.

واستطرد عمرو أديب: “عمرو أديب: فيه ارض بديلة محددة لنادي الزمالك.. انا ماغيرتش موقفي بس بيان النيابة كاشف وفيه مشكلة كبيرة.. بيان النيابة عن ارض الزمالك طلع بقاله كم ساعة.. فين رد نادي الزمالك؟”.

واختتم: “فيه جهات عامة وبنوك وشركات كبيرة اشترت في ارض الزمالك.. روحوا شوفوا الأرض البديلة لأن الموضوع شكله منتهي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.