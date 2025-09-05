غدا، استئناف حبس شقيقين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على سيدات بالمنصورة

تنظر محكمة جنح مستأنف ثانِ المنصورة، غدا السبت، الاستئناف على الحكم الصادر على اثنين من المتهمين بالاعتداء بالضرب على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها داخل مسكنهما بشارع قناة السويس، في واقعة عُرفت إعلاميًا بـ"فيديو سيدات المنصورة"، بالسجن 5 سنوات.

كانت محكمة جنح ثانِي المنصورة، قضت بالسجن 5 سنوات على المتهمين بالاعتداء بالضرب على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها داخل مسكنهما بشارع قناة السويس، في واقعة عُرفت إعلاميًا بـ"فيديو سيدات المنصورة".



تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على أستاذة جامعية

وكانت الأجهزة الأمنية من خلال ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، ألقت القبض على المتهمين عقب تقدم المجني عليهم ببلاغ ضد الجناة وانتشار فيديو يوثق الاعتداء عليهم.

اعتداء عنيف على سيدة مُسنة وابنتيها داخل عقار في مدينة المنصورة

وترجع أحداث الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الاستياء والغضب، بعد أن أظهر اعتداءً عنيفًا على سيدة مُسنة وابنتيها داخل عقار في مدينة المنصورة، وعرف باسم "فيديو سيدات المنصورة".

على خلفية دعوى طرد لعدم سداد الإيجار

وتبين أن الواقعة تعود لاعتداء مستأجرين على سيدة مسنة وابنتيها داخل عقارهم، على خلفية دعوى طرد لعدم سداد الإيجار، وبحسب التعليق، اعترض أحد المتهمين طريق الأم عند خروجها من العقار، واعتدى عليها بالضرب، ثم قام بركل ابنتها وسحلها على السلم، واعتدى مع شقيقه على الابنة الأخرى، وهي صيدلانية.

