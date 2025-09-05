الداخلية تضبط مصنعا غير مرخص لتدوير زيوت السيارات المغشوشة بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بتجميع كميات من زيوت السيارات المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، بدون تصريح، بقصد طرحها بالأسواق غشًا لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط أكثر من 6 أطنان من الزيوت المتهالكة داخل خزانات وبراميل، وكمية من زيوت السيارات المغشوشة بلغ وزنها 415 كيلو جرامًا، و7000 قطعة (ملصق وعبوة فارغة) مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

