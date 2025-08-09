أخبار الحوادث اليوم: النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور.. القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم.. وبلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق الع

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تسلمت نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية بالتجمع الخامس، تقريرا مفصلا من البنك المركزي بحسابات التيك توكر شاكر محظور، وذلك لكشف مصادر دخله.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم ياسمين الأمير المعروفة إعلاميا بـ البيج ياسمين، بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي تتضمن إيحاءات وألفاظ وحركات تخالف الآداب العامة والتعدي على عادات وتقاليد المجتمع المصري.

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أمام جامعة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص زجاجات بها مادة مشتعلة، وتلويح آخرين بأسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة أمام أحد المنازل بـالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مفتش صحة، لقيامه باستخراج تصريح دفن لفتاة أجبرتها أسرتها على التخلص من حياتها دون الكشف عليها بمنطقة الوراق، كما تم ضبط 4 من أفراد أسرتها.

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، اليوم، وبإجماع الآراء، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته بقتل نجله طعنًا بسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بلبيس.

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك بسبب رفض والدها زواجها من شخص تربطه بها علاقة عاطفية وفقا للمعلومات والتحريات الأولية.

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام أم وجدة وعم فتاة، بقتلها، بعد إجبارها على تناول قرص غلة سام، ما أدى إلى وفاتها، ودفنها دون تصريح في منطقة العياط.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم البلوجر لوشا، بنشر فيديوهات عبر حسابه الشخصي يخالف قيم وتقاليد المجتمع تمس القيم الأسرية والدينية، وتحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، خاصة بين فئة الأطفال والمراهقين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، ظهر خلالها أحدهما يحمل سلاحًا أبيض.

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك، وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد والقانون والدستور.

قررت محكمة جنوب الجيزة بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم السماح له بالغش منه داخل جلسة الامتحان، بإحدى دور الرعاية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة مقتل شاب بطلق ناري في قرية زليتن، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تقدم محامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر يتهمها بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.