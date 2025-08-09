السبت 09 أغسطس 2025
النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاكر تيك توكر
شاكر تيك توكر

 تسلمت نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية بالتجمع الخامس، تقريرا مفصلا من البنك المركزي بحسابات التيك توكر شاكر محظور، وذلك لكشف مصادر دخله.

 

القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

 وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، القبض على صانع المحتوى المعروف باسم " البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

 

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة التيك توكر محمد شاكر على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

البلوجر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

 ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

لايفات التيك توك مصدر رزقي

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “التيك توك”، وقد اشترى عددا من العقارات وسيارة ملاكي وعددا من الهواتف المحمول ماركة آيفون قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

